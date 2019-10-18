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Kamyon üzerindeki iş makinesi ile uçuruma böyle yuvarlandı

Kamyon üzerindeki iş makinesi ile uçuruma böyle yuvarlandıRİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonun üzerindeki iş makinesi ile uçuruma yuvarlanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

18.10.2019 10:56
Kamyon üzerindeki iş makinesi ile uçuruma böyle yuvarlandı
RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonun üzerindeki iş makinesi ile uçuruma yuvarlanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay ilçeye bağlı Işıklı Köyü'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait iş makinesi bir kamyonun arkasında çalışacağı alana götürülürken kamyon yolun sol tarafındaki boşluğa düşmesi sonucu yan yattı. İş makinesinin kepçesi ile yola tutunmaya çalışan kamyon ve iş makinesinin uçuruma yuvarlanmaması için kamyon şoförü ve vinç operatörü ön tampondan aracı tutmaya çalıştı. Ancak tüm uğraşlara rağmen kamyon üzerindeki iş makinesi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kamyon üzerindeki iş makinesi ile uçuruma böyle yuvarlandı

Ardeşen, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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