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Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:48
Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Çorum 'da bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Osmancık istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eyişi yönetimindeki 06 HC 6330 plakalı kamyon karşı yönden gelen Mehmet İpek (26) yönetimindeki 16 TB 856 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç da yol kenarında bulunan şarampole uçarken, otomobilin motor kısmı yol kenarına fırladı. Kazayı kamyon şoförü hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorum-Osmancık karayolundaki trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili başlatılan başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, 3. Sayfa

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