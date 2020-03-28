Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yol kenarına fırladı Çorum'da bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:48
Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yol kenarına fırladı
ÇORUM - Çorum 'da bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum- Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Osmancık istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eyişi yönetimindeki 06 HC 6330 plakalı kamyon karşı yönden gelen Mehmet İpek yönetimindeki 16 TB 856 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta yol kenarında bulunan şarampole uçarken, otomobilin motor kısmı yol kenarına fırladı. Kazayı kamyon şoförü hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorum-Osmancık karayolundaki trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak verildi.
Kazayla ilgili başlatılan başlatılan soruşturma sürüyor. Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmancık, Çorum, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:28: Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı - Haberler 20:27: Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı - Haberler 20:25: Erzincan'da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi - Haberler 20:21: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu - Haberler 20:20: Husumetli olduğu şahsa ateş ederken 2 kişiyi yaraladı - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 18:35: "Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı - Haberler 18:30: Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı