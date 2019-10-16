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Kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

16.10.2019 17:09Kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle sıralarında Aliağa ilçesi Aşağışakran Mahallesi'nde bir taş ocağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nizamettin Sevinç (41) yönetimindeki 06 BCM 288 plakalı hafriyat yüklü kamyon ile karşı yönden gelen H.B. (22) idaresindeki 41 YE 578 plakalı hafriyat yüklü tır çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Nizamettin Sevinç'in hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı sürücü H.B. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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