Haberler» Güncel» Haber

Kamyon yangını

Adana'da otobanda belirlemeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

22.07.2019 14:41
Adana'da otobanda belirlemeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Abdurrahman Okkay idaresideki 27 C 3682 plakalı kamyonun kasası, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu hastaneler çıkışı yakınlarında yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyonu kaplarken sürücü Okkay, olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamyon yangını
Kaynak: AA
Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:17   Edremit'ten 'Van Gölü Temiz Kalsın, Kirletilmesin' çağrısı
16:17   Rehabilite edilen köpekler küpeleri takılarak alındıkları yerlere bırakıldı
16:17   Kayıp kızın bulunan cesedi morga getirildi
16:17   Osmangazi'nin projelerine MHP desteği
16:17   Denizden dönerken kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi
16:17   KOCAELİ POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK GASP YAPAN 4 KİŞİ YAKALANDI
16:17   Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı