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Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü

Brezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü.

21.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:14Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü

'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Flores da Cunha şehrinde asfalt yolda toprak yüklü bir kamyon seyir halindeyken ağırlığından dolayı yolda çökmeye neden oldu. Bunun sonucunda 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Arkadan gelen bir otomobilin sürücüsünün çukuru fark edememesi sonucu, otomobil çukura düştü. Bir anda çukura düşerek gözden kaybolan otomobildeki kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyon yoldan geçerken asfaltta delik oluşuyor

-Beyaz bir araç deliği fark edip sağa çekiyor

-Hemen arkasından gelen gri araç deliği fark etmeyerek çukura düşüyor



Brezilya, Güncel

Kaynak: DHA

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