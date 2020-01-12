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Kamyona çarpan cipteki Bahar öldü, Tuğçe yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kamyona arkadan çarpıp, hurdaya dönen cipin sürücüsü Tuğçe İ. yaralandı, yanındaki arkadaşı Bahar Sevinç yaşamını yitirdi.

12.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:11Kamyona çarpan cipteki Bahar öldü, Tuğçe yaralandı

MUĞLA'nın ilçesinde, kamyona arkadan çarpıp, hurdaya dönen cipin sürücüsü Tuğçe İ. yaralandı, yanındaki arkadaşı Bahar Sevinç yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan Tuğçe İ.'nin 2.36 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Tuğçe İ. yönetimindeki 48 JE 931 plakalı cip, Mustafa Alaşan'ın kullandığı 48 GC 464 plakalı kamyona arkadan çarptı. Cipin ön kısmı hurdaya dönerken, diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü Tuğçe İ. yaralanırken, yanındaki arkadaşı Bahar Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuğçe İ., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yapılan ölçümde 2.36 promil alkollü olduğu belirlenen Tuğçe İ.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıktı. , kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Fethiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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