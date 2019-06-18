Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde, kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Serdar Özyurt, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Kartepe
İbrikdere Sapağı mevkiinde meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Serdar Özyurt'un kullandığı hafif ticari araç, önünde giden kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildiİtfaiye
ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Serdar Özyurt, ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırıldı. Özyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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