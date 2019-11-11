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Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

TEM Bağlantı Yolu'nda önündeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

11.11.2019 08:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:20Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

TEM Bağlantı Yolu'nda önündeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Otogar - TEM Bağlantı Yolu Metris Cezaevi Kavşağı'nda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bağlantı yolundan TEM Otoyolu istikametine giden Mert Karabacak idaresindeki 17 KH 941 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Cansel Seçkin idaresindeki 34 BN 7529 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona takılı kalan kamyonet bir süre kamyon ile birlikte sürüklendi. Kazanın ardından duran kamyon sürücüsü Cansel Seçkin, Mert Karabacak'ın kamyonette sıkıştığı fark ederek, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışarak ağır yaralanan Mert Karabacak'ı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Karabacak, ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.



Metris Cezaevi, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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