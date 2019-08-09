Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat yüklü kamyona motosikletin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

09.08.2019 23:25 Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat yüklü kamyona motosikletin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kapıdere istikametinden gelen Fatih Kara (38) idaresindeki 34 RC 1306 plakalı motosiklet, önünde seyreden S.C.'nin kullandığı 01 DKE 50 plakalı hafriyat kamyonuna Nurhak ilçesi girişinde çarptı. Kazada, hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, talihsiz motosikletliyi hayata döndürme çabaları ise sonuçsuz kaldı. Gümüşhane ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kara'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nurhak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Fatih Kara, Nurhak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:33   Hayvan otlatmaya giden genç kayboldu
23:33   Çayırhan'da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki
23:26   El Paso saldırganı 'Meksikalıları hedef aldığını' söyledi
23:25   Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti
23:04   Sihir yaparak vatandaşları dolandırdı
23:01   Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 10 yaralı
22:51   Komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti