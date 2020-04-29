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Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

29.04.2020 22:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:08
Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle Çakış Mahallesi'ndeki evine giden Abdil Arslan (49), Belkıs Kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 UB 134 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kaskı bulunmayan Abdil Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'in cenazesi Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, serik, 3. Sayfa, Haber
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