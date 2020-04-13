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Kamyona çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletteki trafik polisi ağır yaralandı.

13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:10
İzmir 'in Balçova ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletteki trafik polisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Yasin Ö. idaresindeki 35 A 5742 plakalı İl Emniyet Müdürlüğüne ait motosiklet, İzmir-Çeşme otoyolu Gaziemir istikameti Limontepe mevkisinde, 35 AGG 465 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Devrilen motosikletteki trafik polisi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kamyona çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Balçova, Polis, İzmir, Güncel
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