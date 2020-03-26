Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

26.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:04
Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Konya 'nın Ereğli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya-Adana karayolu üzeri Kargacı Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 42 FIC 60 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 07 PA 953 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kamyona çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:37: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. - Haberler 13:37: Denetimli serbestlik yükümlüleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haberler 13:35: Koronavirüs gençler için ne kadar tehlikeli? - Haberler 13:33: Sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla yüz koruyucu siper üretti - Haberler 13:32: Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı - Haberler 13:09: Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haberler 12:04: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?