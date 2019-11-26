Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kontrolden çıkıp, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü eğitimci Mehmet Nezir Keskin (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Selçuk'ta meydana geldi. Didim Mesleki Eğitim Merkezi'nin müdürü Mehmet Nezir Keskin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçtaki Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Nezir Keskin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.