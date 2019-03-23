Kamyoncu Esnafından Karabacak'a; Bitiğiz!

Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, kendilerini ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak'a, "Zamlar, vergiler, cezalar bizi bitirdi" dedi. Karabacak ise kamyoncunun yükünün azaltılmasının şart olduğunu söyledi.

Burada kooperatif başkanı Süleyman Yenipunar, yönetimi ve kooperatif üyeleri tarafından karşılanan Salih Karabacak, kamyoncu esnafının sorunlarını üzüntüyle dinledi. Artan akaryakıt ve yedek parça fiyatları yüzünden zararlarının her geçen gün arttığını söyleyen kamyoncular, "Akaryakıta yüzde 35-40 zam gelirken, taşıma fiyatları yerinde sayıyor. Sürekli zarar ediyoruz ve devamlı gelen zamlar yüzünden bitiğiz. Vergi ve kredi borcumuz had safhada. Kooperatif üyelerinin en az yüzde 50'sinin borcu var. İstanbul'daki köprülerde yediğimiz cezalar affedilecek denilmesine rağmen affedilmedi ve ödemek zorunda kaldık, hepimiz mağdur olduk. Gelecekten umutsuz, ne yapacağımızı bilemez haldeyiz" dedi.

Nakliye ve Üretim Bir Bütün Olmalı

Ziyarette ekonomik sıkıntılar nedeniyle kooperatif üye sayısının yüzde 25 azaldığı da ifade edilirken, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak, kamyoncunun yükünün mutlaka azaltılması gerektiğini vurguladı. Nakliye ve üretimin birbiriyle bütünleştirilmesinin şart olduğunu kaydeden Karabacak, "Nakliyeci esnafımız üretilen ürünlerin dış pazarlara ulaştırılmasında daha etkin olursa sadece onların ekonomik yükü azalmayacak, işsizlik de azalacaktır. Dolayısıyla bu çark ve sistem içinde nakliyeciler daha aktif yer almak zorunda" diye konuştu. Eskişehir'deki TIR ve kamyoncu esnafına yönelik projelerinden de söz eden Salih Karabacak, "Şoför kardeşlerimizin belirli bölgelerde dinlenebilmesi için mola istasyonlarını aktif hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler