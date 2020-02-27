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Kamyoncular garajı asfaltlanıyor

Gebze Belediyesi tarafından Marmara Nakliyeciler Garajında başlatılan düzenleme çalışmalarında asfalt serimi yapılıyor.

27.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:03Kamyoncular garajı asfaltlanıyor
Gebze Belediyesi tarafından Nakliyeciler Garajında başlatılan düzenleme çalışmalarında asfalt serimi yapılıyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Marmara Nakliyeciler Terminali'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve asfalt serim çalışmaları başlatan ekipler, sıcak asfalt serimi işini sürdürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen sıcak asfalt serim çalışmalarına hız veren ekipler, terminalin giriş güzergahında kaldırım ve refüj düzenleme çalışmalarını da tamamlıyor. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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