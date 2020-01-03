Kamyonculardan dijital takograf tepkisi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kamyoncular dijital takograf uygulamasındaki düzenlemelere tepki gösterdi.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği üyeleri, 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde yapılan uygulamadan dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını öne sürerek, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasını protesto etti. Gebze Kamyoncular ve TIR Parkı'nda toplanan kamyoncular garajın girişini kapattı. Polis olay yerine gelerek önlem alırken, yapılan görüşmelerin ardından garajın girişi açıldı.

Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği Başkanı Bahattin Demircan, 1 Ocak tarihinden itibaren zorunlu hale gelen dijital takograf uygulamasıyla ilgili olarak, 'Ulaştırmayla ilgili bu yapılan düzenlemenin altyapısı yok. Bununla birlikte kamyoncu ve nakliyecinin de buna uyum sağlayabileceği bir ortam yok. Devlet büyüklerimizden istirham ediyoruz kamyoncu kardeşlerimizin sıkıntıları çözülsün.ö dedi.