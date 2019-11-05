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Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

05.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:16Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 15.30 sıralarında, Tatlıcak Mahallesi Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, çeşitli yerlerinde zulalanmış 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Kamyon şoförü Ş.Ö. gözaltına alındı.



Güncel

Kaynak: DHA

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