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Kamyonda bonzai ile yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyondaki sürücünün üzerinden bonzai ele geçirildi.

31.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 Kamyonda bonzai ile yakalandı
Samsun'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyondaki sürücünün üzerinden bonzai ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyondaki sürücü S.R.'nin üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.R., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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