Kamyonda Sıkışan Şoförü İtfaiye Kurtardı

Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde bir kamyonun temizlik aracının arkadan çarpması sonucu araçta sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, O. Y., idaresindeki 54 BD 185 plakalı kamyon, Adana-Ceyhan istikameti Yıkankale mevkinde A. G., yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen yol temizleme aracına arkadan çarptı.
Kazada kamyonda sıkışan O.Y, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Güncel
Kaynak: AA