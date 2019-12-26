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Kamyonda taşınan sac kamyonete ok gibi saplandı

Sarıyer'de seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki sac tabela, park halindeki kamyonete ok gibi saplandı.

26.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:11 Kamyonda taşınan sac kamyonete ok gibi saplandı
'de seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki sac tabela, park halindeki kamyonete ok gibi saplandı. Kamyoneti deviren tabela iş makinesiyle çıkarılırken, sahil yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, sahil yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 12 AN 869 plakalı hafriyat kamyonunun kasasındaki sac tabela, yol kenarında park halinde olan 34 CFF 144 plakalı kamyonete ok gibi saplandı. Kamyoneti yan yatıran sac tabela iş makinesiyle saplandığı yerden çıkarıldı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.
Kaza nedeniyle Emirgan sahil yolu trafiğe kapatıldı. İş makinesinin saplanan sac tabelayı çıkarmasının ardından yol yeniden açıldı.
(Serdar Ünal/İHA)

Baltalimanı, Emirgan, Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA

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