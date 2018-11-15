Kamyondaki Çelik Kasalardan Kaçak Sigaralar Çıktı

BOLU'da, polisin, şüphe üzerine sürücüsünü durduğu kamyonda arama yapıldı. Araçtaki çelik kasalarda, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda gerçekleştirdiği uygulamada, İstanbul
yönüne giden kamyon sürücüsü M.D.'yi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Kutulardaki çelik kasaların içinde, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.D. ise gözaltına alındı.
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Bolu
15 Kasım 2018 Perşembe 12:45