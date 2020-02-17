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Kamyondan düşen şahıs öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hurda yüklü kamyonun üzerindeyken dengesini kaybederek aşağı düşen şahıs hayatını kaybetti.

17.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:33Kamyondan düşen şahıs öldü
'nin ilçesinde hurda yüklü kamyonun üzerindeyken dengesini kaybederek aşağı düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin Baldır (40) isimli vatandaş hurda yüklü kamyonun üzerini branda ile kapatmak isterken dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Baldır, Kocaeli Devle Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baldır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baldır'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Baldır'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi. - KOCAELİ

Köseköy, Kocaeli, Kartepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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