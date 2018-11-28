Kamyondan Kopan Tekerlek İşyerine Girdi

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde seyir halindeki kamyondan kopan tekerlek, işyerinin kepengini kırıp içeri girdi.
Ankara- İzmir
yolu Gediz
Mahallesi yakınlarında plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyondan kopan tekerlek, hasarlı araç alım satımı yapılan Arif Gürbüz'e ait işyerinin kepengini kırarak içeri girdi.
İş yerini açmaya gelen Arif Gürbüz, kepenginin parçalandığını ve içeride kamyon tekerleği olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.
Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işyerinin kepengini kırık görünce önce hırsız girdiğini sandığını ancak tekerleği görünce durumu anladığını, olay saatinde çevrede ve işyerinde kimsenin olmamasının büyük şans olduğunu söyledi.
İzmir,Ankara,Salihli,Manisa
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:23