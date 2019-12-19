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Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hortumu patlayan kamyondan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol, sürücülere zor anlar yaşattı.

19.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:31 Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı

MANİSA'nın ilçesinde, hortumu patlayan kamyondan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol, sürücülere zor anlar yaşattı. 30 dakika trafik tek şeritten verillirken, belediye ekipleri tarafından yol temizlendi.

İzmir- karayolunda saat 15.00 sıralarında seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyonun yağ hortumu, Ergenekon Mahallesi Kavşağı yakınlarında patladı. Yaklaşık 500 metrelik yol, yağ içerisinde kaldı. Dökülen yağ nedeniyle yol kayganlaştı. Durumdan habersiz olan bazı sürücüler, yola dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yağda kayarken, bir kaza yaşanmadı. Vatandaşların uyarısı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir-Ankara istikametinde trafik, 30 dakika tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yola dökülen yağlar, belediye ekipleri tarafından talaş dökülerek, temizlendi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis, yola yağ dökülen kamyonun tespit edilmesi için çalışma başlattı.



Ergenekon Mahallesi, Turgutlu, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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