Kamyonet alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay
'da park halindeki plastik yüklü kasa alevlere teslim oldu. Olay, Erzin
İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan plastik yüklü kamyonetin kasasından bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.Yangının ise kablosunun kopmasından dolayı çıktığı tespit edildi.
İtfaiye,Hatay
06 Aralık 2018 Perşembe 22:17