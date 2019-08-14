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Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir vatandaş, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye soktu.

14.08.2019 23:28 Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
SAMSUN (İHA) – Samsun'da kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir vatandaş, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye soktu. Samsun'da bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir vatandaş, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye soktu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kamyonetin arkasındaki kasada ayakta durarak yolculuk eden bir vatandaş dikkat çekiyor. Atatürk Bulvarı üzerinde Ordu istikametine doğru giden yolda ayakta yolculuk eden vatandaş, hem kendi can sağlığını hem de trafiği tehlikeye soktu. Kamyonetin arkasında, "Güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?" yazması ise dikkat çekti.

Dakikalarca devam eden tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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