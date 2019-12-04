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Kamyonet çaldı, kendini eve kilitledi

ANTALYA'da, çaldığı kamyonetle polisten kaçan Ç.Ü. (16), yakalanacağını anlayınca kendini eve kilitledi.

04.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:59Kamyonet çaldı, kendini eve kilitledi

ANTALYA'da, çaldığı kamyonetle polisten kaçan Ç.Ü. (16), yakalanacağını anlayınca kendini eve kilitledi. , ikna ederek evden çıkardığı Ç.Ü.'yü gözaltına aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, park halindeki 07 HV 704 plakalı kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hurda görünümlü kamyonetin Kepez ilçesinde olduğunu belirleyen polis, aracı takibe aldı. Hırsızlık şüphelisi Ç.Ü. evinin demir kapısına çarptığı kamyonetten inerek, kendini eve kilitledi. Polis, yarım saatlik ikna sürecinin ardından Ç.Ü'yü  evden çıkardı. Şüpheli, ekip aracına binmek istemeyince 2 polis memurunun refakatinde, ağabeyinin kullandığı otomobille polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin gözaltına alındığı evin duvarında 'Çukur' dizisinin simgesi ile dizide sürekli kullanılan 'Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır' yazısının bulunması dikkati çekti.



Yeşildere, Muratpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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