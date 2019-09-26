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Kamyonet çarptı, başka aracın altında kaldı, hastanede öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet çarptı.

26.09.2019 08:47Kamyonet çarptı, başka aracın altında kaldı, hastanede öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet çarptı. Savrulan yaya, daha sonra başka bir otomobilin altında kalarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Aliağa ilçesi Hürriyet Caddesi Eski Garaj kavşağında meydana geldi.

Çanakkale yönüne doğru seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 35 FY 025 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Yoldaş'a (41) çarptı. Yolun sağ şeridine savrulan Yoldaş, daha sonra Y.Y. idaresindeki 35 NAY 88 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Kazım Yoldaş, olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü. Yoldaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İnşaat işçisi Kazım Yoldaş'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kazım Yoldaş, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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