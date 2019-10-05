Kamyonet çaya uçtu

Kamyonet çaya uçtuAlarma geçen ekiplerin aramasında şoför bulunamadı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde çayın içine uçan kamyonetin sürücüsü bulunamadı.Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde çayın içinde kamyoneti gören çevre sakinleri polise haber
verdi. Alarma geçen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin 5 metrelik çaya inip, 44 KP 639 içinde plakalı kamyonette kimse bulunmadığını gördü. Kamyonet ardından çayın içinden çekici yardımıyla çıkartıldı. Çevre sakinleri çayda suyun alçak olmasını büyük şans olarak değerlendirdiler. Polis
ekipleri, sürücünün kendi imkanları ile çıktığı üzerinde dururken, aracın ne zaman ve sürücüsünün bulunması konusunda araştırma başlattı.