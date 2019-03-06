Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Van
'ın Başkale
ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçarken, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari
karayolu üzerindeki Güzeldere
bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ise maddi hasar oluştu. Jandarma
ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN
Hakkari, Başkale, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA