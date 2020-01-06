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Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, devrilerek ters dönen kamyonette 2 kişi yaralandı.

06.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:19 Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı

AYDIN'ın ilçesinde, devrilerek ters dönen kamyonette 2 kişi yaralandı. Araçtaki karnabaharlar ise yola saçıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Aydın- karayolunda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden İsmail Turunç, yönetimindeki 03 UY 556 plakalı karnabahar sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen kamyonet ters dönerek dururken, araçtaki karnabaharlar yola döküldü. Sürücü İsmail Turunç ve yanındaki Şefik Turunç kazada yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Vinçle devrilen kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola saçılan sebzeler toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Denizli, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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