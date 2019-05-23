Kamyonet direğe çarptı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Kamyonet direğe çarptı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybettiKONYA - Konya'da yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin mesai arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraçoğlu Mahallesinden merkez istikametine seyir halinde olan Sadık A. idaresindeki 34 BCG 960 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yolun karşı şeridine savruldu. Kazada sürücü Sadık A. ile Muhammed Esat Güneş kamyonet içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan iki kişiyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri araçtan çıkartılan iki kişiye ilk müdahalelerini yaparken, Muhammed Esat Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Sadık A. ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, gencin iş yerinden mesai arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.