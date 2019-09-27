Haberler » Güncel » Haber

Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

27.09.2019 10:22
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Abdulbaki Özbay idaresindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Toktamış Mahallesi yolunda, önce elektrik direğine ardından bir çırçır fabrikasının duvarına çarptı.
Sürücü Abdulbaki Özbay ile kamyonetteki Baki Özbay ve Sercan Esen yaşamını yitirdi. Esat Esen ise yaralandı.
Yaralı, kaza yerine çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 Arsuz'da güvenli ulaşım çalışmaları devam ediyor
14:13 Akdeniz zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi
14:13 HDP önünde eylem yapan aile sayısı artıyor
14:13 Ölmek üzereyken bulunan baykuşa polisler sahip çıktı
14:12 Erbaş'tan okul öncesi din eğitimi programı talebi
14:12 Kızılay'ın kan bağışı tırı Çorlu'da
14:12 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu