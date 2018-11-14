Kamyonet Eve Daldı: 1 Yaralı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:56



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:56

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet bir evin duvarına çarptı. Kaza sırasında evin salonunda bulunan kadın yaralandı. Olay, Çatalağzı beldesine bağlı Kırımsa Mahallesi Karaelmas Sokak'ta meydana geldi. 67 ED 825 plakalı kamyonet, rampada park halindeyken freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Hızla ilerleyen kamyonet, sokağın altındaki İsmail Altunay'a ait evin salonunun duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında evde soba ile uğraşan 45 yaşındaki Nuran Altunay, duvarın altında kaldı. Uyuduğu sırada gürültüyü duyarak yataktan kalkan İsmail Altunay, eşini duvarın altında görünce şok yaşadı. Eşini duvarın altından çıkaran Altunay, özel araçla eşini komşularının yardımıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Nuran Altunay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uyuduğu sırada gürültüyü duyarak kalktığını söyleyen İsmail Altunay, "Ben odada yatıyordum. Hanım sobaya kömür atıyordu. Bana 'Çay koyayım mı diye?' sorduğu sırada bir gürültü, bir ses yaptı. Bir fırladım geldim baktım eşim duvarın altında kalmış. Sağ veya sol ayağında bir sıkıntı var galiba eşimin" dedi.(Barış Doğan/İHA)