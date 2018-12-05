Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde geri manevra yapan kamyonet ile duvar arasında kalan çocuk öldü, dedesi yaralandı. Yeşilyurt Mahallesi
'nde seyyar satıcılık yapan Hayri E, 33 L 7476 plakalı kamyonetiyle satış yapmak için Mehmet- Zeynep Ay
çiftinin evinin önüne geldi.
Sürücünün, aracıyla geri manevra yaptığı sırada Arda Ay (3) ile görme engelli dedesi Ahmet Ay
(71) kamyonetin açık bırakılan kapağıyla duvar arasında sıkışarak yaralandı.
Yaralı dede-torun aynı kamyonete konularak hastaneye götürülmek için yola çıkarıldı. Yolda 112 Acil Servis
ambulansına aktarılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, dedesinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Gazipaşa
05 Aralık 2018 Çarşamba 21:08