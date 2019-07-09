09.07.2019 19:12
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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpışırken, bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpışırken, bir kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi ile 4. Mobilya Sokağı üzerinde meydana geldi. Ersin A. idaresindeki 16 ADG 434 plakalı kamyonet ile Bülent B. yönetimindeki 16 TR 387 plakalı hafif ticari araç sokak ile caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç takla atarak bir dükkanın önündeki demir direklere çarparak asılı kaldı. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsünü kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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