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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

20.09.2019 15:37Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Orhangazi ilçesi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Olukdere yönünden gelen Remzi Y. (30) idaresindeki 35 YHY 47 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yaşar A. (41) idaresindeki 16 VV 186 plakalı saman yüklü kamyonet ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Remzi Y. ile aynı araçta bulunan Tuna Y. (32), Gülsüm Y. (30), Remziye Y. (69) ile 1 yaşındaki Muhammed Fevzi Y. ve 5 yaşındaki Medine Y. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



Orhangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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