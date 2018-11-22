Kamyonet ile Jandarma Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırklareli
'nde ters yönden seyrettiği iddia edilen kamyonet ile jandarma plaka tanıma sistemi (PTS) aracının çarpışması sonucu biri uzman çavuş iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı
beldesi yakınında asayiş kontrolleri görevini tamamladığı öğrenilen İl Jandarma
Komutanlığına ait 39 JJA 07 plakalı PTS aracı ile ters yönde seyrettiği öne sürülen Mevlüt A. yönetimindeki 34 LOH 32 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, jandarma aracında bulunan uzman çavuş Y.E.K. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli,Jandarma
22 Kasım 2018 Perşembe 02:51