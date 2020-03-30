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Kamyonet ile motosiklete çarptı: 1 Ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

30.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:55
Kamyonet ile motosiklete çarptı: 1 Ölü
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Fethiye – Antalya karayolu Alaçat mevkisinde meydana geldi. Sinan Kabasarı (25) yönetimindeki 48 PA 195 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Akif Ü. İdaresindeki 48 HS 387 plakalı kamyonete çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kabasarı, sağlık ekipleri tarafında olay yerinde yapılan müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol polis ekiplerinin kontrolü şekilde sağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa
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