Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

11.08.2019 08:24
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Mezarlık Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Abdullah Sakat'ın kullandığı 27 UU 021 plakalı kamyonet, Mehmet G., idaresindeki 34 DR 5582 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sakat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:24   (Özel) Kaçak kesimlere drone ile takip
09:24   Silah atanlara drone'lu takip
09:24   Nakliye dolandırıcılarınca çalınan 27 ton şeker Mersin'de bulundu
09:24   Bayram namazı sonrası silahla ateş açınca gözaltına alındı
09:24   Acemli kasaplar hastanelik oldu
09:24   Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
09:09   Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü