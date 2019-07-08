08.07.2019 17:35
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Yeşilkent Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ümit C. sevk ve idaresindeki 26 GK 760 plakalı kamyonet ile Sedat A. idaresindeki 11 DK 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Duru A.(5) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

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