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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

07.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:34 Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Muş- Bingöl yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Güler (21) yönetimindeki 62 AD 893 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ramazan Uğurlu ile Fatih Özer (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki İbrahim Güler, Harun Atabey (19) ve Yasin Tutuş (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Uğurlu ile Özer'in cansız bedeni ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. İki kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.



Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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