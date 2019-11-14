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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

14.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:05
'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muratlı ilçesinde Cengiz Al'ın kullandığı 16 LLV 53 plakalı kamyonet ile Mesut Özbudak idaresindeki 59 AZ 159 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Temel İnce yaralanırken, otomobildeki Azize ve Cevriye Özbudak hayatını kaybetti.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan Azize ve Cevriye Özbudak'ın cesetleri bulundukları yerden çıkarılarak, aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA


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