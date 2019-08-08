Haberler» Güncel» Haber

Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

DİYARBAKIR'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

08.08.2019 13:28 Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
DİYARBAKIR'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Özlem Kaçar'ın kullandığı 06 BHE 940 plakalı otomobil ile Mehmet Salim Önemli'nin yönetimindeki 34 AH 7450 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Otomobili bir süre önüne alıp, sürükleyen kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Salim Önemli ile yanında bulunan Osman Sönmez yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Önemli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin, çarpıştığı otomobili sürükledikten sonra devrildiği görülüyor.



Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15   ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA'DA HİSSEDİLEN DEPREM MEYDANA GELDİ-6
15:15   İSTANBUL- İBB'NİN YENİ KADROSU TANITILDI
15:14   Burhaniye'de Yazlıkçılar Kazdağı çileğini sevdi
15:14   Çavuşoğlu - Liderler Zirvesi
15:14   ABD'de 2 yaşındaki bebek araçta aşırı sıcaktan hayatını kaybetti
15:14   Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem
15:14   Gaziantep'te Yaz Kur'an kursları kapanış töreni