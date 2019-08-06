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Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

06.08.2019 18:45 Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Baskil karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 23 ET 39 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 23 T 0347 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Baskil, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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