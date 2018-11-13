Kamyonet İnşaat Boşluğuna Düştü

Rize
'de bir kamyonet yolun yanında bulunan inşaat boşluğuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkeze bağlı Tophane
Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Yokuşun başından aşağıya doğru inen 53 EA 122 plakalı kamyonet, kontrolden çıkınca önce yolun sağ tarafında bulunan reklam dubasına çarptı, ardından yolun sol tarafında bulunan inşaat boşluğuna düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkartılan araç sürücü ve yanındaki arkadaşı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kazayı vücutlarında oluşan kırıklarla atlattıkları öğrenildi. Kazaya şahit olan Recep Arıman, "Hastaneden dönmüş, çorba içiyordum. Bir de baktım bir kamyonet aşağıya doğru zikzak çizerek iniyor. Tam oturduğumuz dükkanın camından içeri girecekti ki bir anda direksiyonu diğer tarafa kırdı ve gözümüzün önünde inşaat boşluğuna düştü" ifadelerini kullandı.
(İHA)