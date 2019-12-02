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Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonet kabini içerisinde ele geçirilen 18 kilo 600 gram esrarla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

02.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:22Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonet kabini içerisinde ele geçirilen 18 kilo 600 gram esrarla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli görülen bir kamyonet takibe alındı. Takip edilen araçtan inen şahsı durduran polis, yaptığı aramada elindeki poşette esrar buldu. Bunun üzerine narkotik köpeği Şimşek eşliğinde şüpheli araçta yapılan aramada kabin kısmına zulalanmış halde 8 paket halinde 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.Şüpheli araç sürücüsü H.K. ile birlikte hareket eden B.A. ile Ö.K.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.K. ile B.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Narkotik, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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