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Kamyonet, kamyonete çarptı; kaza anı kamerada

SULTANGAZİ'de seyir halindeki kamyonet, başka bir kamyonet ile çarpıştı.

13.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:38Kamyonet, kamyonete çarptı; kaza anı kamerada

SULTANGAZİ'de seyir halindeki kamyonet, başka bir kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kum yüklü kamyonet park halindeki ticari taksiye çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, geçen Pazartesi günü sabah 04.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. B Caddesi'nden Gazi Mahallesi yönüne seyir halinde olan bir mağazaya ait kamyonet, Orhangazi Caddesi yönünde seyir halinde kum yüklü kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kum yüklü kamyonet park halindeki ticari bir taksiye çarptıktan sonra devrildi. Kamyonet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. işe geldiğinde kumların yola saçıldığını söyleyen esnaf Osman Ozan, "Sabah iş yerimi açmak için geldiğimde yolda kumları gördüm. Sonra merak edip, iş yerindeki kamera kayıtlarını izledim ve kamyon kazasını gördüm. Yukarıdan gelen araç, kamyona çarpıyor. Kamyon ticari taksiye vuruyor. Kamyon sürüklendikten sonra devrilmiş. Baya bir sürüklenme olmuş" dedi.



Sultangazi, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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