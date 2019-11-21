Haberler » Güncel » Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor - Haber

Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

Çorum'da dün, seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarpması sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

21.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:54Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
'da dün, seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarpması sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.
Mahallesi'nde yol kenarında yürürken, İsmail Ü'nün kullandığı kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağının çarpması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki Muhsin Bal'ın tedavisi kentteki bir özel hastanede devam ediyor.
Yoğun bakımdan çıkan ve servise alınan Bal'ın, olay sonrası kafatasında çatlak oluştuğu ve bazı dişlerinin kırıldığı öğrenildi
Sağlığına kavuşarak taburcu edileceği günü bekleyen Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıdan evine dönerken talihsiz olayın meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Pazara gittim ve alışverişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve hızla kafama çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücünün olay yerinden kaçtığı söylendi ama sonra karakola giderek ifade vermiş. Sonra da beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi ve özür diledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu."
Bu arada, polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü İsmail Ü, emniyetteki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay
Kale Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, yolun kenarında yürüyen Muhsin Bal'a, İsmail Ü'nün kullandığı 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarpmış, ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Bal'ın yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Benzer olay önceki gün Çankırı'da da meydana gelmiş, eşiyle yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen (66), yoldan geçen kamyonun yana doğru açılan kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Çorum, Kale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
20:00 Niğde'de iş arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
20:00 Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı
19:59 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut
19:59 Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:17 Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
11:04 Yargıtay'dan emsal karar: Yanaktan makas almak tazminat sebebi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:02:30